«الصحة» تكشف موقف إصابات البرد والإنفلونزا في مصر: «نوفمبر» كان الأسوأ

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع الإصابات بنزلات البرد والإنفلونزا الشهر الماضي، قائلا إنّ «نوفمبر» كان الأسوأ في عدد إصابات الإنفلونزا للكبار والأطفال، مطالبا المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من الأمراض الفيروسية.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ إصابات كورونا انخفضت للغاية ولا يوجد متحورات جديدة للفيروس، والإصابات المنتشرة الفترة الحالية هي لنزلات البرد والإنفلونزا، وهذا المعتاد خلال فصل الشتاء، لافتا إلى أنّ فيروس كوورنا جعلت البعض يتخوف كثيرا عند الإصابة بنزلات البرد.

اتباع الإجراءات الاحترازية

وأضاف المصدر، أنّ المواطنين عليهم اتباع الإجراءات الاحترازية، وجعلها أسلوب حياة، وارتداء الكمامات وتطهير اليدين والبعد عن الزحام للوقاية من الأمراض المعدية وغيرها، مشيرا إلى أهمية رفع الوعي بمفهوم الثقافة الصحية وإدراك أهمية التطعيمات التي تعلن عنها وزارة الصحة من فترة إلى أخرى، لأهميتها في تعزيز الجهاز المناعى للجسم.

كيفية الوقاية من نزلات البرد

وكانت وزارة الصحة والسكان قدمت مجموعة من النصائح للمواطنين للوقاية من نزلات البرد في الأيام شديدة البرودة، مشددة على أهمية ارتداء ملابس ثقيلة ذات طبقات متعددة للحفاظ على حرارة الجسم، وتناول طعام صحي يمد الجسم بالطاقة، فضلا عن المشروبات الساخنة، والحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار، ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بعدم الخروج لكبار السن والأطفال إلا للضرورة القصوى.