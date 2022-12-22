«الصحة»: توزيع 272 ماكينة غسيل كلوي و81 مقعدا على المستشفيات في 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنشاء 17 وحدة للغسيل الكلوي بمختلف مستشفيات الجمهورية، وتركيب وتجديد 31 محطة معالجة مياه، إضافة إلى توفير 272 ماكينة غسيل كلوي و81 كرسي كلى وتوزيعهم على جميع المستشفيات خلال 2022.

تشغيل 10 وحدات للغسيل الكلوي بمستشفيات «تبلنت» بالغربية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه تم إنشاء وتشغيل 10 وحدات للغسيل الكلوي بمستشفيات قرية تبلنت بمحافظة الغربية، ورأس سدر، وحميات الغردقة، وملوى التخصصي، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحلة مرحوم، وجراحات المرج، والعبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، ومجمع طبي طنطا للتأمين الصحي بالغربية، والهلال بشبين الكوم للتأمين الصحي بالمنوفية، كما تم تجهيز عناية متوسطة مخصصة لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة المركزي.

ولفت إلى إنشاء 7 وحدات للغسيل الكلوي للأطفال بمستشفيات البطحاء التابعة للفيوم العام، ودمياط العام، ومنية النصر بالدقهلية، وقنا العام، وقويسنا العام، وحميات الغردقة، والطلبة اسبورتنج بالإسكندرية.

وتابع عبدالغفار، أنه تم توريد 79 ماكينة غسيل كلوى ضمن افتتاحات أقسام للغسيل الكلوي بمستشفيات جراحات المرج، والهلال التخصصي، وحميات الغردقة، وجهينة المركزي، وبني عبيد التخصصي، ومستشفى محلة محروم التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

94 ماكينة غسيل كلوي ضمن خطة إحلال مستشفيات 3 محافظات

وأضاف عبد الغفار، أنه تم تزويد 94 ماكينة غسيل كلوي ضمن خطة الإحلال والتجديد لأقسام الغسيل الكلوي بمستشفيات محافظة البحيرة، ومستشفى دكرنس بالدقهلية، وودراو المركزى بمحافظة أسوان، كما تم تزويد مستشفيات معهد ناصر، وسلامون القماش وملوى التخصصي، والهرم التخصصي بـ 33 ماكينة غسيل كلوى لزيادة القدرة الاستيعابية من المرضى.

وتابع عبدالغفار، أنه تم توريد 50 ماكينة غسيل كلوي ل‘حلال وتجديد مستشفيات التأمين الصحي، وإدخال خدمة الغسيل الكلوي للعناية المركزة بمستشفى شرق المدينة.

وقال عبدالغفار، إنّه تم توريد وتركيب 81 كرسي كلى لمستشفيات السلام التخصصي، وروض الفرج أطفال، ورأس سدر المركزي، وشرم الشيخ الدولي، وبني عبيد التخصصي، والمجمع الطبي بالإسماعيلية، وشبرامنت المركزي، موضحًا أنّه يجري توفير 2000 كرسي كلى ضمن خطة الوزارة للإحلال والتجديد لأسرة الكلى واستبدالها ضمن خطة 2023 /2024.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للقطاع العلاجي، إلى تركيب 13 محطة معالجة مياة جديدة بمستشفيات ميت سلسيل ومركز الكلى بالشوامي والعزيزية وبني عبيد التخصصي بمحافظة الدقهلية وناصر العام ببني سويف وشبين القناطر بمحافظة القليوبية وحميات الغردقة ومجمع طبي السويس وحميات السويس وإدفو العام وحميات منوف والقنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية.

ولفت إلى إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات معالجة المياة بـ18 مستشفى، حيث جرى الانتهاء من تركيب وتشغيل 12 محطة، والانتهاء من تركيب 6 محطات أخرى خلال شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023.

ولفت حسنين، إلى استحداث وتفعيل جلسات الغسيل البريتوني كمرحلة أولى بـ4 مستشفيات بمحافظتي الدقهلية والشرقية، بعد توفير جميع المستلزمات الخاصة بها، لافتا إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي لمرضى الغسيل الكلوى بمعظم المستشفيات التابعة لوزارة الصحية تمهيدا لتعميمها على مستوى الجمهورية.

وقال إنّه تم تفعيل عمل جلسات البريزما فليكس وفصل البلازما للمرضى بمحافظات الفيوم والأقصر وأسيوط والدقهلية والقاهرة والمنوفية والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ومطروح.

وأكد حسنين، أنّه تم عقد 50 دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمراكز الغسيل الكلوى من أطباء وفنيين وتمريض للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتدريب 944 طبيب وممرضة وفني صيانة وعاملين بوحدات ومراكز الغسيل الكلوى بمحافظات الجيزة والشرقية والاسكندرية والبحيرة والدقهلية وسوهاج، مشيرا إلى تنفيذ عدة ورش عمل للأطباء بالمستشفيات على تركيب القساطر، والغسيل البريتوني.