غرفة طوارئ صحية بالقليوبية للتنسيق بين المستشفيات ومقدمي الخدمات

عقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا بحضور الاستاذ الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لمناقشة الوضع الصحي بالمحافظة للنهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والتنسيق التام بين جميع المستشفيات سواء الجامعية او التابعة لمديرية الصحة او التابعة للتأمين الصحي او التابعة للامانة العامة من أجل دعم القطاع الصحي من خلال توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع الجهات المعنية في المحافظة ، بما ينعكس إيجابياً على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مستشفيات القطاعين العام والخاص.

التنسيق بين كافة الجهات من خلال غرفة الأزمات المنعقدة

وناقش محافظ القليوبية خلال الاجتماع الموسع الذي حضره قيادات منظومة الصحة بالمحافظة آلية التنسيق بين كافة الجهات من خلال غرفة الأزمات المنعقدة بمديرية الصحة علي مدار 24 ساعة للابلاغ علي الأماكن الشاغرة مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة تختص بالمرور علي جميع المستشفيات لبحث إمكانية توسعة واضافة أسرة جديدة خصوصا أسرة العناية المركزة والحضانات لاستيعاب الاعداد المترددة من المرضي يوميا علي المستشفيات المختلفة

إستغلال المساحات الموجودة بالمستشفيات والتي تصلح لتحويلها لغرف عناية مركزة

مطالبا مديري المستشفيات ببذل أقصي الجهود لاستغلال المساحات الموجودة بالمستشفى والتي تصلح لتحويلها لغرف عناية مركزة مؤكدا أن المحافظة داعمة لهم من خلال توفير الاجهزة والطاقة البشرية.

واضاف محافظ القليوبية أنه لابد من تكاتف جميع الاجهزة لدعم المنظومة الصحية والنهوض بها مشيرا أن القطاع الخاص شريك أساسي في المتظومة ولابد أن يكون هناك جانب مجتمعي لدعم المرضي المحتاجين المترددين علي المستشفى او المحولين من مستشفيات حكومية

طالب محافظ القليوبية التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحى، من أجل سد العجز فى بعض التخصصات المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، و العناية المركزة والطوارئ الجراحات مما يساعد على الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمرضى وعدم اضطرار المريض للسفر إلى خارج المحافظة طلبا للعلاج.

ويتقدم المحافظ بالشكر والتقدير الي الاطباء وفريق التمريض والعاملين بقطاع الصحة على الجهد المبذول لتوفير أفضل خدمة صحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الصحة هي أهم حق من حقوق المواطنين لذا وجب علينا الاهتمام بها، وتوفير كافة السبل للارتقاء بها.ومن جانبه اكد رئيس جامعة بنها علي ان جامعة بنها علي استعداد تام للتعاون مع جميع مستشفيات المحافظة من خلال توفير الأطقم الطبية من أساتذة الجامعة في كافة التخصصات بدون مقابل والمساهمة ايضا في توفير الاجهزة الطبية وصيانتها مشيرا ان مستشفيات جامعة بنها تخدم قطاع عريض من المرضي سواء بالقليوبية او المحافظات المجاورة ولابد من التكاتف لخدمة المرضي وتقديم خدمة صحية مميزة سواء في المستشفيات التابعة للجامعة او غيرها.

وأكد وكيل وزارة الصحه أن محافظة القليوبية تمتلك قاعدة بيانات كاملة بالوضع الراهن في قطاع الصحة بالمحافظة ، من حيث عدد الأطباء ، واطقم التمريض ، وعدد الأسرّة والحضانات وأسرّة العناية المركزة للتسهيل على المواطنين وإتاحة المكان المناسب لتقديم العلاج المناسب.

وحضر الاجتماع اليوم كل من الاستاذ الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعيه والدكتور محمد شاكر مدير مستشفى جامعه بنها والدكتور اسامه فودة مدير عام التامين الصحي بالقليوبيه والدكتور اسحاق جميل مدير مستشفي قليوب التخصصي والدكتور شعبان السيد مدير ادارة العلاج الحر والدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية والدكتور ناير ناجي مدير المكتب الفني بالتأمين الصحي و احمد عبد الهادى مدير ادارة الازمات بالمحافظة و المهندسه آن ناجي مدير ادارة الازمات والسلامة والصحة المهنية بمستشفي بنها الجامعي ومندوب من مستشفيات القطاع الخاص ومرفق الاسعاف