ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لأمن المنافذ 

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا متنوعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إلى جانب ضبط قضية واحدة في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تم ضبط 1645 مخالفة مرورية متنوعة، في مجال ضبط المخالفات المرورية، وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد 25 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 6 قضايا.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد 274 حكما قضائيا متنوعا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.