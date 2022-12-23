فحص 15561 طالبا ضد الأمراض الطفيلية والديدان المعوية بالوادي الجديد

أنهت حملة فحص الطفيليات والبلهارسيا بالوادي الجديد أعمالها تحت إشراف مديرية الشئون الصحية، اليوم الجمعة، بعد فحص 15561 طالبا وطالبة في مدارس المحافظة.

فحص الطفيليات لطلاب المدارس

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم، إن الحملة تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان التي تهدف للقضاء على البلهارسيا وخفض معدل الإصابة بالطفيليات والديدان المعوية، حيث تم الانتهاء من أعمال الحملة القومية لفحص طلاب المدارس، وجرى فحص 15561 طالبًا وطالبة بمدارس الوادي الجديد في إداراتها التعليمية الخمسة.

أعمار الطلاب المعرضين للإصابة بالديدان

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه خلال فترة عمل الحملة، تم إجراء الفحص والتحليل الدقيق لـ20954 طالبًا وطالبة بمدارس القرى، لافتاً إلى أن الفحص الروتينى للطلاب يستمر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ويستمر حتى شهر ديسمبر، ويشمل طلاب المدارس بمختلف المراحل، حيث تقوم مديرية الشؤون الصحية بفحص ما يقرب من 15 ألف طالب بمدارس القرى، في حين يقوم التأمين الصحي بفحص مدارس الحضر، وذلك ضد الديدان المعوية الأكثر انتشارا بين الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عامًا.

أسباب انتشار الأمراض الطفيلية

وتابع وكيل الوزارة، أن هناك عدد كبير من الأطفال في هذا العمر دائما من يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الطفيلية، وذلك راجع إلى سوء النظافة الشخصية وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدي الملوثة، فمن الضروري اتباع كافة التعليمات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض سارية.