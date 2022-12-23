مباحث أسيوط تكشف لغز العثور على جثة صبي في منزل مهجور بالقوصية

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من كشف غموض العثور على جثة صبي مقتول بطعنات داخل منزل مجهور بمدينة القوصية، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

العثور على جثة صبي

تعود أحداث الواقعة لتلقي اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، بلاغا من العميد محمد عصام، مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد العثور على جثة لصبي يبلغ من العمر 14 عاما، مقتولا بعدة طعنات داخل منزل مهجور بالقوصية.

تشكيل فريق بحث

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والمباحث، وبإخطار اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية بأسيوط، أمر بسرعة تشكيل فريق بحث ضم المقدم أحمد صلاح، رئيس مباحث القوصية، ومعاونيه الرائد حسام جمال، والنقيبين محمود حمادة وإسلام الجاحر معاوني المباحث، بإشراف العميد أحمد البديوي، رئيس مباحث المديرية، لكشف غموض مقتل المجني عليه، وتبين أن المجني عليه يدعى «محمود .س»، مقيم بندر القوصية.

تتبع خط سير المجني عليه

وتوصل جهود فريق البحث عقب تتبع خط سير المجني عليه وسؤال أهليته والأماكن التي يتردد عليها، أن المجني عليه تربطه صداقة بين أحد الأشخاص ويدعى «عبدالله .ك» ويعمل بمحل بيع الفراخ، ونتيجة وجود تعاملات بينهما حدث خلاف بين المتهم والمجني عليه، قام على أثرها المتهم بطعن الضحية عدة طعنات أودت بحياته وفر هاربا.

وتمكنت ضباط المباحث برئاسة المقدم أحمد صلاح من تحديد مكانه وضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، وقتل المجني عليه.