مواقيت الصلاة في مصر اليوم
كتب:
هبهَ وهـدان
08:31 ص | الإثنين 19 ديسمبر 2022
مواقيت الصلاة- أرشيفية
أصدرت اليوم الإثنين، الهيئة المصرية للمساحة، تقريرًا بشأن مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، إذ يختلف كل فرض عن الآخر من محافظة لأخرى باختلاف التوقيت المحلي لها.
وفي هذا الإطار، تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة، اليوم، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:
مواقيت الصلاة في محافظة قنا
أذان الظهر: 11:46 صباحًا
أذان العصر: 2:42 مساءً
أذان المغرب: 5:01 مساءً
أذان العشاء: 6:21 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية
أذان الظهر: 11:50صباحًا
أذان العصر: 2:37 مساءً
أذان المغرب: 4:55 مساءً
أذان العشاء: 6:19مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الظهر: 11:51صباحًا
موعد أذان العصر: 2:39 مساءً
موعد أذان المغرب: 4:57 مساءً
موعد أذان العشاء: 6:21 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية
موعد أذان الظهر: 11:53 صباحًا
موعد أذان العصر: 2:40مساءً
موعد أذان المغرب: 4:58 مساءً
موعد أذان العشاء: 6:22مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة
موعد أذان الظهر: 12:00صباحًا
موعد أذان العصر: 2:51 مساءً
موعد أذان المغرب: 5:09 مساءً
موعد أذان العشاء: 6:32 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الظهر: 11:57 صباحًا
موعد أذان العصر: 2:43 مساءً
موعد أذان المغرب: 5:01 مساءً
موعد أذان العشاء: 6:25 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
أذان الظهر: 11:47 صباحًا
أذان العصر: 2:44 مساءً
أذان المغرب: 5:04 مساءً
أذان العشاء: 6:23 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
أذان الظهر: 11:48 صباحًا
أذان العصر: 2:43 مساءً
أذان المغرب: 5:02 مساءً
أذان العشاء: 6:23 مساءً