مواقيت الصلاة في مصر اليوم

أصدرت اليوم الإثنين، الهيئة المصرية للمساحة، تقريرًا بشأن مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، إذ يختلف كل فرض عن الآخر من محافظة لأخرى باختلاف التوقيت المحلي لها.

وفي هذا الإطار، تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة، اليوم، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الظهر: 11:46 صباحًا

أذان العصر: 2:42 مساءً

أذان المغرب: 5:01 مساءً

أذان العشاء: 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

أذان الظهر: 11:50صباحًا

أذان العصر: 2:37 مساءً

أذان المغرب: 4:55 مساءً

أذان العشاء: 6:19مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر: 11:51صباحًا

موعد أذان العصر: 2:39 مساءً

موعد أذان المغرب: 4:57 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الظهر: 11:53 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:40مساءً

موعد أذان المغرب: 4:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:22مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الظهر: 12:00صباحًا

موعد أذان العصر: 2:51 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:09 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:32 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الظهر: 11:57 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:43 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:01 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:25 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

أذان الظهر: 11:47 صباحًا

أذان العصر: 2:44 مساءً

أذان المغرب: 5:04 مساءً

أذان العشاء: 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الظهر: 11:48 صباحًا

أذان العصر: 2:43 مساءً

أذان المغرب: 5:02 مساءً

أذان العشاء: 6:23 مساءً