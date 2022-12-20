مواقيت الصلاة في مصر اليوم.. المغرب 4:58 مساء بالقاهرة

أصدرت اليوم الثلاثاء، الهيئة المصرية للمساحة، تقريرًا بشأن مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، ويختلف توقيت الفروض من محافظة لأخرى.

وفي هذا الإطار، تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات، اليوم، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:20 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:00صباحًا

موعد أذان العصر: 2:51 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:10 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:32 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 5:02 صباحًا

أذان الظهر: 11:46 صباحًا

أذان العصر: 2:42 مساءً

أذان المغرب: 5:02 مساءً

أذان العشاء: 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر: 5:12 صباحًا

أذان الظهر: 11:50 صباحًا

أذان العصر: 2:37 مساءً

أذان المغرب: 4:55 مساءً

أذان العشاء: 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:12 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:51 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:39 مساءً

موعد أذان المغرب: 4:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر: 5:15 صباحا

موعد أذان الظهر: 11:53 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:40 مساءً

موعد أذان المغرب: 4:59 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:20 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:58 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:43 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:01 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:02 صباحًا

أذان الظهر: 11:47 صباحًا

أذان العصر: 2:45 مساءً

أذان المغرب: 5:04 مساءً

أذان العشاء: 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:05 صباحا

أذان الظهر: 11:49 صباحًا

أذان العصر: 2:44 مساءً

أذان المغرب: 5:03 مساءً

أذان العشاء: 6:23 مساءً