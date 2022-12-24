حصاد 2022.. إنشاء ورصف طرق وتنفيذ محاور بتكلفة 5.8 مليار جنيه بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن ما شهدته المحافظة خلال عام 2022 في قطاع الطرق والرصف والمحاور والكباري يعد إنجازا غير مسبوقا لصالح المواطن الأسيوطي، لافتا إلى أن هذه الطفرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الجهود المبذولة، والعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها، وخاصة في قطاع الطرق والرصف وتطويرها ورفع كفاءتها، نظرا لأهميتها البالغة في التنمية الاقتصادية.

تطوير الطرق وإنشاء محاور جديدة

وقال محافظ أسيوط إن الرئيس السيسي يضع تطوير الطرق على رأس اهتماماته، حيث ظل هذا القطاع يعاني من الإهمال على مدار عقود مضت، حتى أعلن الرئيس إطلاق المشروع القومي للطرق عام 2014، والذي يهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الطرق والكباري والمحاور الحالية، إضافة إلى إنشاء أخرى جديدة تعمل على تسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

كما تم إنشاء محاور عرضية على النيل لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100 كيلو متر إلى 25 كيلو مترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وأصبحت من شرايين التنمية في صعيد مصر تتواكب مع ما يشهده الصعيد من تطوير في كافة القطاعات.

محور ديروط الحر

وأضاف المحافظ أن محور ديروط على النيل يعد أحد أهم شرايين التنمية في أسيوط، حيث تم إنشاء المرحلة الأولى للمحور التنموي بطول 15 كم وعرض 21 مترا، و2 حارة بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، ويبدأ من تقاطع طريق الحوطا حتى تقاطع الطريق الزراعي الغربي، ويضم 13 عملا صناعيا «10 كباري، 2 نفق، 1 بربخ»، بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، مؤكدًا أن محور ديروط التنموي سيبلغ إجمالي طوله 45 كم، ويربط بعد اكتماله الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، عابرًا نهر النيل وسكة حديد «القاهرة - أسوان» جنوب مدينة ديروط.

محورا أبوتيج ومنفلوط

وتابع «سعد» أنه يجري حاليا إنشاء محورين آخرين على النيل، هما محورا منفلوط وأبو تيج، منوها إلى أن محور منفلوط يجري تنفيذه بطول 41 كيلو وعرض 29 مترا وبتكلفة تبلغ 3.3 مليار جنيه، ويبلغ تكلفة محور أبوتيج 2.5 مليار جنيه وطوله 1500 متر.

ويتضمن كوبري أعلى النيل بطول 840 مترا، وكوبري أعلى السكة الحديد، والطريق الزراعي «مصر - أسوان» بطول 360 مترا، بالإضافة للكباري السطحية على ترعة الفاروقية، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة، وربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وتسهيل تنقل المواطنين بدلا من استخدام المعديات النهرية.

كما قارب كوبري منقباد العلوي على الانتهاء، والذي يقع على طريق «أسيوط - القاهرة» الزراعي ويمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد، بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر، بتكلفة إجمالية تقارب 400 مليون جنيه، ويعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات بالمحافظة، خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط لإسهامه في القضاء على التكدس والزحام المروري وفك الاختناقات المرورية بهذه المنطقة الحيوية.

ازدواج الطرق الصحراوية والزراعية

وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بإنشاء شبكة طرق جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية التي تدشنها الدولة في كافة القطاعات لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير سبل الحياة الكريمة للمصريين، حيث يشهد قطاع الطرق في المحافظة طفرة غير مسبوقة من خلال إنشاء طرق واسعة ورفع كفاءة الطرق الموجودة لتحقيق أعلى مستويات الأمان للحفاظ على أرواح المواطنين على هذه الطرق.

ولفت إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى أسيوط بطول 117 كم، وتتضمن المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم، والتي تم نهوها، ويتم التطوير ليصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات لكل اتجاه أسفلتي لاتجاه أسيوط وخرساني لاتجاه القاهرة، و5 أنفاق، وجار العمل في المسافة من ديروط وحتى أسيوط بطول 65 كم، وتشمل إنشاء عدد 3 أنفاق، وذلك ضمن تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وامتداده بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه.

طريق أسيوط سوهاج الصحراوي

كما يجري استكمال مشروع ازدواج طريق «أسيوط - سوهاج» الصحراوي الشرقي ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، ويبلغ طوله 145 كم بتكلفة إجمالية 1.138 مليار جنيه، ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون حارتين بكل اتجاه، ومن المقرر الانتهاء من الجزء الخاص بأسيوط بطول 90 كم قريبًا.

ازدواج طريق ديروط أسيوط

كما يجري حاليا تنفيذ أعمال ازدواج الطريق الزارعي «أسيوط - ديروط» بدءًا من مركز أسيوط وحتى القوصية، بتكلفة تبلغ 600 مليون جنيه، بإجمالي أطوال 33.4 كم، حيث تتم المرحلة الأولى بطول 18 كم بقطاع مركز أسيوط، وبتكلفة 300 مليون جنيه لتلك المرحلة حتى مركز منفلوط، بينما المرحلة الثانية بطول 15.4 كم من منفلوط للقوصية بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه أيضًا، ليصبح إجمالي المرحلتين من أسيوط للقوصية 600 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر، وسيساهم في تشجيع الاستثمار ودعم الحركة الاقتصادية بالمحافظة.

رصف الطرق المحلية

وتشهد مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بالمحافظة إنجازا حقيقا على أرض الواقع، فيجري تنفيذ مشروعات بقرى ومراكز وأحياء المحافظة ضمن البرتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، حيث يجري رصف طرق بأطوال 1003 كم بنطاق المحافظة.

ويجري تحديد أولويات الطرق العاجلة التي يتم رصفها بناء على التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمحافظة، لربط الطرق المحلية على المحاور الرئيسية.

وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات الرصف تتم في 13 مركزا وحيا على مستوى المحافظة، لافتا إلى إنه تم رصف ما يقرب من 180 كم حتى الآن، مشيرًا إلى أن مشروعات رصف الطرق لها أكبر الأثر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في القرى، وتيسير حركة المرور وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم، لافتًا إلى اهتمام الرئيس السيسي بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات، ودعم وتنمية الصعيد لرفع مستوى الخدمات بها.