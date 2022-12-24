أسعار الخضروات في الأسواق اليوم السبت 24 ديسمبر 2022

تمكنت أسعار الخضروات اليوم الجمعة من تسجيل ثبات ملحوظ داخل كافة الأسواق المحلية والتجزئة منها، والتي يحرص المواطنون على شرائها بشكل أسبوعي لسد الاحتياجات على مدار أيام الأسبوع.

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في سوق حدائق القبة، جاءت أسعار الخضروات اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجاري، كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحليةوجاءت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم السبت كما يلي:

تراوح سعر الكيلو من البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

وتراوح سعر الطماطم بين 5 و10 جنيهات.

وتراوح سعر حبة الكرنب بين 6 و8 جنيهات حسب الحجم.

تراوح سعر كيلو الفلفل بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 12 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر البطاطس بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

تراوحت أسعار الجزر في الأسواق المحلية اليوم بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر حبة القرنبيط بين 5 و7 جنيهات وفق حجمها.

تراوح سعر الكيلو من الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وفي سوق العبور اليوم جاءت أسعار الخضروات كالتالي:

تراوح سعر الكيلو من الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

وتراوح سعر الكيلو الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

تراوح سعر الكيلو بين البسلة بين 11 و15 جنيهًا.

تراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الفلفل الحار بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيها.