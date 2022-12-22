أسعار الخضروات في الأسواق اليوم.. البطاطس بـ«12 جنيه»

تتابع ربات المنازل أسعار الخضروات بشكل يومي في محاولة لتدبير ميزانية الشهر وفي نفس الوقت تلبية رغبات أفراد الأسرة، ما يستلزم المتابعة وتدوين الاحتياجات قبل التوجه للأسواق.

ووفقا لجولة أجرتها «الوطن»، في سوق حدائق القبة، إلى جانب ما أعلنه سوق العبور للجملة على موقعه الإلكتروني جاءت أسعار الخضروات اليوم على النحو التالي:

أسعار الخضروات في السوق المحلية

تراوحت أسعار الجزر في الأسواق المحلية اليوم بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 12 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر البطاطس بين 10 و12 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من البسلة بين 15 و18 جنيها.

وتراوح سعر الطماطم بين 5 و10 جنيهات.

وتراوح سعر حبة الكرنب بين 6 - 8 جنيهات حسب الحجم.

تراوح سعر حبة القرنبيط بين 5 -7 جنيهات وفق حجمها.

تراوح سعر الكيلو من الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

تراوح سعر الكيلو من الباذنجان الرومي في سوق العبور بين 4 و5 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

وتراوح سعر الكيلو الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

تراوح سعر الكيلو بين البسلة بين 11 و15 جنيها.

تراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الفلفل الحار بين 5 و8 جنيهات، والثوم بين 7 و11 جنيها.