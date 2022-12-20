أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء في الأسواق.. الفاصوليا بـ4 جنيهات

أجرت صباح اليوم الثلاثاء، «الوطن» جولة في بعض الأسواق، لمتابعة آخر ما استقرت عليه أسعار الخضروات اليوم، حيث في المنافذ نظرا لتوافر السلع بالأسواق، فضلا عن سعر الفاكهة والأسماك في سوق العبور، التي حظيت باستقرارا ملحوظا.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وتراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات، فيما تراوح سعر الكيلو من الفلفل الحار بين 5 و8 جنيهات، تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيها، تراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات، تراوح سعر الكيلو من البامية بين 16 و20 جنيها، وتراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

سعر الفاصوليا والباذنجان اليوم

وتراوح سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات، تراوح سعر الكيلو من الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، تراوح سعر الكيلو من الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات، تراوح سعر البصل بين 3.5 و5 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو بين الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، تراوح سعر الكيلو بين الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه، وتراوح سعر الكيلو بين البسلة بين 11 و15 جنيها.

أسعار الخضروات في السوق المحلية

وفي الأسواق المحلية، اختلفت أسعار الخضروات اليوم فسجل الجزر اليوم بين 8 لـ10 جنيهات، الفلفل بين 10 و12 جنيهًا، تراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا، الطماطم بين 6 و8 جنيهات، الخيار بين 12 و10 جنيهات، والبصل بين 6 و10 جنيهات.

سعر البامية والبسلة اليوم

ووصل سعر البطاطس بين 10 و12 جنيها، البامية بين 20 و25 جنيهًا، البسلة بين 15 و18 جنيها، تراوح سعر الطماطم بين 5 - 10 جنيهات، حبة الكرنب بين 6 - 8 جنيهات حسب الحجم، حبة القرنبيط بين 5 -7 جنيهات وفق حجمها، والفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.