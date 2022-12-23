محافظ أسيوط يوجه بتوفير أراض لإقامة مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالعمل على توفير الأراضي اللازمة لإقامة وإنشاء مزيد من المشروعات الخدمية عليها بقرى المحافظة المستهدفة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وهو ما تعمل عليه أجهزة المحافظة بكافة القطاعات، لما تمثله المبادرة من أهمية تهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا على نحو أفضل وأشمل وتوفير حياة كريمة.

التنسيق والتعاون بين أجهزة المحافظة

وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين في هذا الشأن، على أن يتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030، وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة كل من أحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة إيمان علي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، للوقوف على آخر التطورات في هذا الشأن.

تذليل كافة العقبات

وأشار محافظ أسيوط في بيان، إلى تقديمه كافة سبل الدعم وتسخير كافة الإمكانات وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ على الفور لتسريع وتيرة نهو أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة التي تستهدف قطاعات الصحة والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي في أسرع وقت ممكن، وفقاً للمواصفات الفنية والمعايير المقررة وطبقاً للجدول الزمني المقرر لتواكب الجهود التنموية الأخرى التي تحدث على أرض الواقع للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية تزامناً مع انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأوضح أنه جار إنشاء مشروعات في قطاعات خدمية متعددة تمثلت في 35 مشروعا بتكلفة 342 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 151 مليون جنيه، والشباب والرياضة 81 مشروعا بتكلفة 362 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه، والصحة 106 وحدات صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه، والكباري والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه.

مشروعات حياة كريمة في أسيوط

يأتي ذلك بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي 134 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 136 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 121 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 430 مليون جنيه، والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و291 مليون جنيه، والري 37 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 570 مليون جنيه.

كما شملت مشروعات الطرق الداخلية 149 مشروعا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات، و4 مشروعات مجمعات سكنية بتكلفة 50 مليون جنيه، و48 مشروعا متنوعا بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي بعدد 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا جار العمل بها، والطرق الرئيسية 7 طرق بتكلفة مليار و682 مليون جنيه بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجري العمل بها.