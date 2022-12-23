تفاصيل انفجار المحمدية بعد السيطرة الكاملة على الحرائق «فيديو»

نجح الدفاع المدني بالمغرب، في السيطرة على انفجار المحمدية، الذي هز المدينة المغربية، وخلف حرائق هائلة، واندلع حريق في مستودع لتخزين الغاز الطبيعي، إلا أنه أثار الفزع في قلوب السكان المحليين نظرا لمخاوفهم من تكرار الحادث مرة أخرى.

وذكرت مصادر وشهود عيان، أنّ الحادث نجم عن تسرب مفاجئ للغاز، قبل أن تتحول الكميات المتسربة إلى نيران كثيفة أدت إلى انفجارات متتالية في بعض المخازن، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».

فرق الإطفاء تسابق الزمن لاحتواء حريق هائل شب بمستودع تخزين الغاز بالمحمدية pic.twitter.com/yAnBDoQVIc — Youssef Belhaissi يوسف بلهيسي (@YBelhaissi) December 22, 2022

الحريق اندلع مساء أمس الخميس بالقرب من ميناء المحمدية

من جانبها، قالت وسائل إعلام مغربية، إنّ الانفجار وقع في مستودع للغاز قرب ميناء المحمدية، التي تبعد 40 كيلومترا جنوبي الرباط، إذ أصدرت السلطات المغربية بيانا رسميا يكشف تفاصيل الحادث، وجاء فيه أن الحريق اندلع نحو الساعة السادسة مساء الخميس بالتوقيت المحلي بمستودع للغاز بالمدينة، وتمكنت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية «الإطفاء» من السيطرة على الحريق الساعة الثامنة والنصف مساء، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

السلطات أخلت المنطقة من السكان تحسبا لأي أضرار محتملة

وأضاف البيان الحكومي: «الخسائر المادية تمثلت في 5 شاحنات صهريجية من أصل 7 كانت متواجدة بعين المكان، بحمولة 8 أطنان لكل واحدة منها، عملت السلطات على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من السكان تحسبا لأي أضرار محتملة».

واختتم البيان المغربي: «فتحت السلطات تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث».