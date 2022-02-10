السيطرة على حريق مستودع مواد بناء بمنطقة «الخبيصي» في دبي

أعلن الدفاع المدني في إمارة دبي، اليوم الخميس، السيطرة على حريق محدود فى مستودع لمواد البناء دون وقوع إصابات، ونشر الدفاع المدني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الفرق سيطرت على حريق اندلع بأحد مستودعات مواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة صباح اليوم .

فرق الدفاع المدني في دبي تسيطر على حريق محدود في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة، من دون تسجيل أي اصابات. pic.twitter.com/ZAekmIiWaU — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 10, 2022

وذكر المكتب الإعلامي للدفاع المدني في إمارة دبي، أن الدفاع المدني سيطر على الحريق، دون تسجيل أي إصابات.

وفى السياق ذاته ، كانت وكالة الأنباء الإمارتية، أعلنت أمس الأربعاء السيطرة على حريق بأحد المباني، ناتج عن انفجار أسطوانة غاز، ولم ينتج عنه أي إصابات .

وأكدت هيئة أبو ظبي للدفاع المدني أن الفرق المعنية تعاملت مع الحدث فور وقوعه، حيث تمت عمليات التبريد وحصر الأضرار الناجمة عن الحريق، وشددت الهيئة على ضرورة التعامل بدقة مع مثل هذه الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة ، التي من شأنها إثارة القلق .

فيديو برج خليفة المفبرك

تجدر الإشارة إلى أنه عقب الهجوم الثالث الذى تعرضت له الإمارات من جماعة الحوثي، تداولت منصات التواصل الاجتماعي وقنوات تابعة لجماعة الحوثي فيديوهات لحريق في برج خليفة بدبي، مروجة أنه يعود إلى القصف الحوثى بالصواريخ الباليستية، فيما أوضحت السلطات بالإمارات حقيقة فيديو حريق برج خليفة في دبي المتداول بأنه لحريق قديم يعود تاريخه لعام 2016 .