برلماني: توجيهات الرئيس بالبحث عن الغاز تجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة

أشاد النائب محسن أبو سمنه، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة للغاز الطبيعي والبترول، سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر، وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.

خطط الحكومة للبحث عن الغاز ستدعم الاقتصاد الوطني

وأشار عضو مجلس النواب فى بيان له اليوم، إلى الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الحكومة، للبحث والاستكشاف حتى عام 2025، في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط، باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، مؤكدا أنها ستسفر عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كمركزا إقليميا لإنتاج وتداول الطاقة.

وأوضح «أبو سمنه»، أن هذه الاكتشافات البترولية ستعزز من جذ الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا المجال لتعطي دفعة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى جعلها من الدول المصدرة لهم خلال الأعوام القليلة المقبلة.