وكيل «الشيوخ»: قناة السويس أولوية في مخطط الجمهورية الجديدة للتنمية

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أنّ الجمهورية الجديدة تضع قناة السويس كأولوية أولى في مخططها للتنمية المستدامة، وتعزيز الإمكانات المتاحة للتوسع الاقتصادي والاستثماري في منطقة ذات شهرة عالمية واسعة.

وقالت فوزي، في تصريحات خاصة لوكالة «أ.ش.أ»، إنّ قناة السويس التي طالما كانت السجل الحي لبطولات وتضحيات الشعب المصري، ستظل رمزًا ملهمًا للأجيال على عبقرية المكان والإنسان، ولا يُمكن لمنصف أن يغفل إن أول قرار اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه المسؤولية كان إطلاق المشروع العملاق لحفر قناة السويس الجديدة.

وأضافت: «بشكل شخصي وبصفتي عضوًا ووكيلًا لإحدى غرفتي البرلمان، يمكنني أن أجزم بكل يقين أن ما يستهدفه قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، هو تعزيز قدرة القناة على تحقيق التنمية الاقتصادية، والمشاركة في إنشاء وتطوير المشروعات العملاقة، فضلًا عن مواجهة التحديات والحالات الطارئة التي قد تحدث - لا قدر الله - في المجرى الملاحي.. كما لا يسعني إلا تأكيد أنّ القانون جاء متماشيا تماما مع المادة الثالثة والأربعين من الدستور المصري».

وتنص على: «تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها ، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً و هو الأمر الذي استهدفه القانون الجديد بامتياز».

وأشارت إلى أنّ المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس و الذي تناول بكل وضوح وشفافية تفاصيل الموضوع، موجهة كل التحية والتقدير للدولة المصرية ولرئيس هيئة قناة السويس لما أبداه من حرص على مكاشفة الرأي العام ووضعه في الصورة الحقيقية للأمر درءاً للشائعات ومواجهة لكل من حاول أن يتلاعب بمشاعر المصريين تجاه أحد أهم مقدراتهم وهي مشاعر حقيقية وعميقة للغاية.

وشددت على أن قناة السويس كانت و ستبقى أهم صفحات الفداء و البطولة المصرية و الكتاب الحي الذي سطر فيه المصريون ملاحم أسطورية بدمائهم الزكية و أرواحهم الطاهرة منذ حفرها الأول قبل أكثر من قرن و نصف القرن و حتى تحقيقهم ملحمة التغلب على أزمة جنوح السفينة ايفير جيفين العام الماضي ، فلا يتصورن أحد أنه من الممكن التفكير للحظة واحدة في التفريط في ذرة رمل من أرضها و لا قطرة من مياهها.