راندة مصطفى عضو مجلس الشيوخ: قانون المسؤولية الطبية يضمن حقوق المواطن

قالت الدكتورة راندة مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن قانون «المسؤولية الطبية» تشريع جديد يضمن التوازن بين حقوق المواطن والطبيب في آن واحد، وحال إقراره فلا يجوز لوكيل النيابة أن يحقق مع الطبيب حال حدوث خطأ طبي مثل المتهمين في الجرائم الأخرى.

مصطفى: مشروع القانون لم يصل لمجس الشيوخ

وأضافت «مصطفى»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc»، والمذاع على فضائية «dmc»، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد لا يزال مطروحا أمام مجلس النواب، وحتى الآن لم يصل إلى مجلس الشيوخ.

مصطفى: «خلال 5 أو 6 سنين مش هنلاقي أطباء للتخدير»

واستطردت: «خلال 5 أو 6 سنين مش هنلاقي أطباء للتخدير على مستوى الجمهورية، وفي الجامعة عملنا اختبار للأطباء في التخدير ومفيش ولا طلب اتقدم، لأنهم بيشوفوا اللي بيحصل للأساتذتهم وخايفين يقدموا».

وأوضحت أن هناك الكثير من المجالات المتعلقة بجراحات التجميل، وهناك بعض وسائل الإعلام تستضيف مثل هؤلاء الأطباء وتقوم بتلميعهم على شاشات التلفاز من أجل الترويج لهم، وهو الأمر الخاطئ والذي يجب أن يتم تداركه حتى لا يؤدي ذلك إلى خسائر كبرى قد يعاني منها نسبة كبيرة من المرضى».