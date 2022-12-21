«البدري» عضو مجلس الشيوخ: مشروع قانون «المسؤولية الطبية» جيد في مجمله

قال الدكتور محمد صلاح البدري، الأستاذ بطب المنيا وعضو مجلس الشيوخ، إن قانون «المسؤولية الطبية» هو تشريع جديد يضمن التوازن ما بين حقوق المواطن والطبيب ولا يزال في مجلس النواب ولم يصل إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن مشروع القانون جيد في مجمله.

البدري: يجب أن نضع في حسباننا حسن النية

وأضاف «البدري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، والمذاع على فضائية «dmc»، أنه لا يوجد طبيب على مستوى العالم إلا ويتمنى أن يشفى مريضه، ويجب أن نضع في حسباننا حسن النية عبر وضع تعريف واضح وصريح للخطأ الطبي وارد الحدوث.

البدري: لا أنكر وجود الطبيب الفاسد وغير الأمين

واستطرد: «لا أنكر وجود الطبيب الفاسد أو السيئ وغير الأمين، وقليل العلم الذي يدعي العلم، والطبيب الجشع الذي يبحث عن المادة ويوصي بإجراءات طبية غير ضرورية لمجرد المادة، والتشريع نبحث فيه على أن المريض لا يضيع حقه».

وأوضح أن أي طبيب لا يرغب دائما أن تكون هناك عقوبة للحبس جراء المشكلات التي قد يقع فيها الأطباء، متابعا: «أنا ضد أن يتم المساءلة قبل إقرار التقرير الخاص بالطبيب من المستشفي التابع له، واحنا بنعاقب بقانون الجرائم العادي».