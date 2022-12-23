«القاهرة الإخبارية» تستعرض تغطية «الوطن» لقصة مصري ينافس على جائزة أفضل معلم

استعرض برنامج «صباح جديد» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» تغطية جريدة «الوطن»، لقصة نجاح الدكتور ربيع عبد الوهاب، المصري المؤهل للمرحلة الثانية في مسابقة أفضل معلم المقدمة من محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة، والتي يشارك فيها معلمون من جنسيات مختلفة حول العالم، ويقترب عبد الوهاب من تحقيق إنجاز جديد باسم معلمي مصر.

اختيار أفضل المشاركات لمعلمين من كل دولة

وبدأت الجائزة هذا العام على مرحلتين، الأولى اختيار أفضل المشاركات لمعلمين من كل دولة، ثم تكريمهم في المرحلة الأولى، لتأتي المرحلة الثانية باختيار المتميزين من الـ 11 دولة المشاركة في المسابقة، لعقد منافسة خاصة بين هذه المجموعة.

مسابقة محمد بن زايد

ووصل الدكتور ربيع إلى المرحلة الثانية والأخيرة في مسابقة محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة عام، وتنتهي في أكتوبر 2023، بحسب ما أوضح المعلم المصري، لافتا إلى أن الفوز في المسابقة تحكمه 5 معايير مختلفة، ومن خلالها تقيم أوراق المعلم، وعمل مقابلة إلكترونية معه عبر «زووم» أمام لجنة دولية.