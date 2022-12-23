صحفي صيني لقناة «القاهرة الإخبارية»: تحليق طائراتنا فوق تايوان «طبيعي»

أكد الكاتب الصحفي والباحث الصيني نادر رونج أن التدريبات العسكرية التي تجريها الصين هي مجرد دوريات عادية في المياه الإقليمية، مستبعدًا أن تكون نية الصين أن تصبح العلاقة متدهورة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

تحليق الصين فوق أرض تايوان طبيعي لأنها أراضي صينية

وأوضح «رونج» خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية» أن تايون هي جزء لا يتجزء من الأراضي الصينية معتبرًا أن تحليق الطيران الصيني فوق شبه جزيرة تايوان أمر طبيعي مشيرًا إلى أن موقف تايوان يتعلق بسيادة الصين والتي لن تسمح للقوى الخارجية بالتدخل فيها.

وأشار إلى تحركات الصين ستتوقف على تحركات السلطة الانفصالية في تايوان والقوات الداعمة لها.

المناورات الروسية الصينية لمواجهة القوى الخارجية

واعتبر رونج أن المناورات الروسية الصينية لمواجهة القوى الخارجية التي تحاول التدخل في شئون المنطقة، مشيرًا إلى أن الإشارة الأكبر هي للولايات المتحدة الأمريكية.

وعلق رونج على إعلان الكونجرس الأمريكي تخصيص دعم عسكري لتايوان، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تخالف تعهداتها وتخالف البيانات المشتركة الصينية الثلاثة عند إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأمريكا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تستخدم ورقة تايوان للضغط على الصين.