وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد 2023، سائلا الله، عز وجل، أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركة على سيادته، وعلى مصرنا العزيزة، وعلى الإنسانية كلها، وأن يجعله عام أمن وأمان للبشرية جمعاء، وأن تنطفأ فيه نيران الحروب ويعمَّ السلام أرجاء الدنيا.

التغيرات المناخية

وأكد وزير الأوقاف، أن الإنسان أخو الإنسان أينما كان، بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو لغته، وأن علينا جميعا أن نتعاون في عمارة الكون، وأن ننبذ كل عوامل الصراع ، لنحل محلها سبل السلام، وتتضافر جهودنا في مواجهة التحديات التي تواجه العالم كله كالتغيرات المناخية وقضايا الغذاء والطاقة، فلو أنفقت البشرية على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات الراهنة معشار ما تنفق على الحروب ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتغير وجه العالم وصار أكثر أمنا وأمانا وسلاما وإنسانية.