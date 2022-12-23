مجانا.. إزاي تحصل على إعانة من وزارة الأوقاف؟

طلب الحصول على إعانة من وزارة الأوقاف، قد يلجأ له البعض لسد احتياجاته، وهو ما تتيحه الوزارة لكافة المواطنين، شرط توافر بعض الأوراق والقيام ببعض الإجراءات حتى يتثنى أخذها.

وفي إطار حرص «الوطن»، على تقديم خدماتها للمواطنين، فترصد في التقرير التالي، إجراءات وشروط الحصول على إعانة من وزارة الأوقاف على هذا النحو:

إجراءات الحصول على إعانة من وزارة الأوقاف

- تقرير طبي من مستشفى حكومي.

- تقديم الأوراق للدراسة.

- تقديم طلب لإدارة البر بوزارة الأوقاف.

- استلام الخدمة.

شروط الحصول على إعانة من وزارة الأوقاف

هناك حالات تستوجب الحصول على إعانة من وزارة الأوقاف وهي:

- المرض.

- الأرامل والمطلقات ذوات الأبناء.

- زواج الفتيات للمرة الأولى للأهالي.

- دفن الموتى من فقراء المسلمين.

- طلبة الجامعات والمعاهد العليا.

- فقراءالمسلمين.

- زواج العامل أو العاملة بالوزارة أو من يعول من بناته للمرة الأولى.

المستندات المطلوبة للحصول على إعانة من وزارة الأوقاف

هناك حالات تستوجب أوراق ومستندات رسمية وتفاصيلها على هذا النحو:

مستندات طلب إعانة مريض

لمستندات المطلوبة للحصول على إعانة من الأوقاف- طلب إعانة مريض

1- تقرير طبي موقع ومختوم من أي مستشفى حكومي «لابد أن يكون التقرير حديث».

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- مفردات مرتب.

4- طلب من الإدارة عليه تاريخ التعيين موجه لإدارة البر.

طلب إعانة زوج، أرملة، أو مطلقة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- وثيقة الزواج - الطلاق - شهادة الوفاة.

3- بيان بعدم وجود حيازة أو مباني.

4- بحث اجتماعي صادر من إدارة الشؤون الاجتماعية.

5- للأرملة: بيان لشهادات الميلاد للأبناء.