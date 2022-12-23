«الأوقاف» تفتتح 22 مسجدا في 11 محافظة اليوم

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 22 مسجدًا في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، بينها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، ومسجدين صيانة، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

افتتاح مساجد في دمياط

ففي محافظة دمياط، تم افتتاح مسجد حسين جلال، بقرية الكاشف الجديد، بمركز الزرقا، وفي محافظة الجيزة، تم افتتاح مسجد الرحمة، بأبناء الفيوم، بترسا، بالطالبية، بالهرم، كما تم افتتاح مسجد عثمان بن عفان، بقرية حجازة قبلي، بمركز قوص، ومسجد عزبة همام، بقرية الشاورية، بمركز نجع حمادي، وقرية الفراء، بقرية هو، بمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا.

وفي محافظة سوهاج، تم افتتاح مسجد التوبة، بقرية سلامون، بمركز طما، ومسجد أحمد السيد، بقرية الحما، بمركز طما، ومسجد الرحمن، بعزبة الشيخ بطيخ، بمركز دار السلام، ومسجد حمد لله، بمركز المراغة، كما تم في محافظة الدقهلية، افتتاح مسجد الخلفاء الراشدين، بقرية أبو القراميط، بمركز السنبلاوين، ومسجد أبو الفضل، بقرية الإنشاصية، بمركز أجا، ومسجد الفتح، بقرية المستعمرة الغربية، بمركز ستاموني، ومسجد النصر، بقرية المقاطعة، بمركز السنبلاوين.

افتتاح مسجد الخليل في الوادي الجديد

وفي محافظة الوادي الجديد، تم افتتاح مسجد الخليل، بقرية تنيدة، بمركز بلاط، كما تم افتتاح مسجد سيد بيومي، بقرية المعصرة، بمركز الداخلة، وفي محافظة أسوان، تم افتتاح مسجد الزهراء، بقرية المنشية، بمركز المنشية الجديدة.

وفي محافظة القليوبية، تم افتتاح مسجد الصياد، بقرية مرصفا، بمركز بنها، وفي محافظة الإسكندرية تم افتتاح مسجد أبو بكر الصديق، بقرية حلب، بمركز العامرية، وفي محافظة المنيا تم افتتاح مسجد الرحمن، بقرية كوم والي، بمركز مطاي، وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح مسجد البرنس، بقرية دسونس الحلفاية، بمركز أبو حمص.

افتتاح مساجد بعد صيانتها

أما بالنسبة للمساجد التي جرى صيانتها، تم افتتاح مسجد الشيخان، بقرية دهمرو، بمركز مغاغة، بمحافظة المنيا، وفي محافظة الشرقية، اُفتتح مسجد النقطة.

وبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى الآن، 483 مسجدًا، بينها 394 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و89 مسجد صيانة.