«الأوقاف»: 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير للإمام والواعظة والإداري المثالي

قررت اللجنة المشكلة لاختيار الموظف المثالي، صرف 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير، للإمام المثالي الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي، إمام مسجد السيدة زينب في القاهرة، والواعظة المثالية وفاء عبدالسلام عبدالسلام، بمديرية أوقاف القاهرة، والإداري المثالي الدكتورة ألفت السيد أحمد عبدالبصير، رئيس قسم مراجعة الصرف في الديوان العام بالقاهرة، وذلك في إطار تحفيز وزارة الأوقاف للمتميزين من أبنائها.

الموظف المثالي في وزارة الأوقاف

وقدّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهاني للفائزين في المسابقة، فضلا عن أنّه سبق وأعلن اختيار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، المسجد المثالي لعام 2022م تطويرًا وأنشطة.

ووجّه وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة والعاملين بها، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بتطوير مساجد مصر بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

وثمّن وزير الأوقاف في بيان سابق، ما وجّه به الرئيس السيسي، من سرعة إنجاز أعمال التطوير بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، حتى الانتهاء منها في وقت قياسي، وافتتاحه قبيل شهر رمضان الماضي.