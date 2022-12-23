ضبط 26 توك توك و6 تروسيكلات بحي ثان المنتزه في الإسكندرية
كتب:
بيتر مكرم
04:55 م | الجمعة 23 ديسمبر 2022
حملة لمنع سير التكاتك بالشوارع الرئيسية في الإسكندرية
شن حي ثان المنتزه في الإسكندرية، برئاسة هدى أبو كليلة، حملة مكبرة لإعادة الانضباط ومنع سير التكاتك في الشوارع والمناطق الرئيسية، شملت شوارع «جمال عبد الناصر، وملك حفني، والمستشارين، والمندرة بحري، و25، و16، وطوسون» وأسفرت الحملة عن ضبط 26 توكتوك، و6 تروسيكلات.
يأتي ذلك في إطار تكليفات محافظ الإسكندرية
ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستمرار حملات التصدي للتكاتك ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
محافظ الإسكندرية يؤكد ضرورة متابعة حالة الشارع السكندري
وأكد المحافظ، في بيان، اليوم الجمعة، ضرورة متابعة حالة الشارع السكندري بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم والاستجابة لمطالبهم.