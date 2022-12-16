ضبط 16 مركبة «توك توك» مخالفة في شوارع «المنتزه ثان» بالإسكندرية

شن حي المنتزه ثان بالإسكندرية، برئاسة هدى أبو كليلة، حملة مكبّرة لإعادة الانضباط ومنع سير التكاتك بالشوارع والمناطق الرئيسية، شملت «جمال عبد الناصر، الملك حفني، المندرة بحري وقبلي، 45 بحري»، وأسفرت عن ضبط 16 مركبة «توك توك» و«تروسيكل».

منع سير التكاتك في الشوارع الرئيسية

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستمرار حملات التصدي للتكاتك، ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية بأحياء الإسكندرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة متابعة حالة الشارع السكندري بشكل دائم ومستمر، والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم والاستجابة لمطالبهم.

حملات دورية مستمرة بأحياء الإسكندرية

كما أشار المحافظ إلى أن الإسكندرية تواصل حملاتها الدورية والمكثفة على مستوى الأحياء، لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية، وحالة إحياء الإسكندرية، لفتح وغلق المحال العامة، وإزالة جميع الإشغالات والتعديات، والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.