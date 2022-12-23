رفع مياه الأمطار من شوارع مدن وقرى كفر الشيخ «صور»

شهدت مدن وقرى دسوق، والحامول، وبيلا، وبلطيم، ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، هطول أمطار ما بين متوسطة لغزيرة، وانتشرت معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، التي شهدتها تلك المدن والقرى بمحافظة كفر الشيخ، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية.

جاء ذلك، في إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، وتنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع مياه الأمطار، واستمرار انعقاد غرف العمليات بديوان المحافظة وبمجالس المدن وبالمديرية المتعددة.

رفع مياه الأمطار بالحامول

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، لليوم الثاني، على التوالي استمرار أعمال رفع مخلفات الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، بشوارع قري التفتيش، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع مياه الأمطار التي شهدتها مدينة وقرى بيلا بمعدات شفط ورفع مياه الأمطار بمختلف الشوارع والميادين، مؤكداً استمرار انتشار معدات مجلس المدينة على مدار اليوم للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها.

كما تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال الالتزام بانعقاد غرفة العمليات بمجلس المدينة على مدار الـ24 ساعة لتلقي كافة البلاغات والمتابعة المستمرة والدورية لرفع مياه الأمطار بالشوارع والطرق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة مطوبس، وسحب مياه الأمطار بقرى المركز، وذلك تيسيراً لسير السيارات، وحركة المواطنين، كما تابع أعمال النظافة ورفع المخلفات، للمقلب العمومي.

كما تابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من كافة شوارع المدينة والقرى، وحول المصالح الحكومية والخدمية، ومحيط المدارس ودور العبادة، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمارة بالشارع، مشدداً على تواجد نواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، فضلاً عن الطواقم البشرية والمعدات بالشوارع، واستمرار انعقاد غرفة العمليات الفرعية وربطها مباشرة بالرئيسية لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفورى مع الأمطار الغزيرة.

محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار رفع مياه الأمطار أولاً بأول

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، باستمرار رفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصاً على سلامتهم.