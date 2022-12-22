مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في كفر الشيخ.. السبب «فيشة ثلاجة»

لقيت ربة منزل، مقيمة بقرية القن، التابعة لمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، مصرعها، اليوم الخميس، صعقًا بالتيار الكهربائي أثناء ملامستها فيشة الثلاجة في منزلها.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بتلقيه بلاغًا من الدكتور عبد الرحمن سرحان، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول «آ.غ.ع.ع»، 41 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بقرية القن دائرة المركز، متوفاة بادعاء صعق كهربائي.

انتقل العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، رفقة قوة من مركز الشرطة، وبالفحص وبسؤال ابنها، أقر أنه أثناء تواجد والدته بالمنزل، وخلال إمساكها فيشة الكهرباء الخاصة بالثلاجة صعقها التيار الكهربائي ما أدى إلى وفاتها، ولا يتهم أحد أو يشتبه في وفاتها جنائيًا.

لا شبهة جنائية في الواقعة

جرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة ربة المنزل المتوفية، وأفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، والتنفسية، وتوقف عضلة القلب إثر صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكشفت تحريات الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية صحة ما جاء بأقوال نجل المتوفية، وجرى إيداع جثة ربة المنزل المتوفاة في مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرارًا بشأنها، تحرر المحضر رقم 7830 لسنة 2022 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وجاري العرض على النيابة العامة.