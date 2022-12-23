جداول امتحانات صفوف النقل والثالث الإعدادي في كفر الشيخ

اعتمد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية المختلفة، وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي «الصف الثالث الإعدادي» الرسمي العام والرسمي للغات.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي، الفصل الأول، من العام الدراسي 2022-2023 بمحافظة كفر الشيخ، السبت 14 يناير 2023 بمادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية، والأحد 15 يناير مادة العلوم ومادة المهارات المهنية، والاثنين 16 يناير مادة الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والثلاثاء 17 يناير مادة اللغة الإنجليزية، والأربعاء 18 يناير امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس

بينما تبدأ امتحان الصف الخامس الابتدائي السبت 14 يناير بمادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية، والأحد 15 يناير مادة العلوم ومادة المهارات المهنية، ويوم الاثنين 16 يناير مادة الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والثلاثاء 17 يناير مادة اللغة الإنجليزية، والأربعاء 18 يناير مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف السادس

كما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي الثلاثاء 10 يناير 2023 بمادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة العلوم، والأربعاء 11 يناير رياضيات وتربية دينية، والخميس 12 يناير لغة إنجليزية ودراسات اجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

وكشف جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي عن انطلاقها السبت 14 يناير 2023، بامتحان مادة اللغة العربية وخط وإملاء، وامتحان مادة الحاسب الآلي، والأحد 15 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وامتحان مادة التربية الدينية، والاثنين 16 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وامتحان التربية الفنية، والثلاثاء 17 يناير علوم وهندسة، والأربعاء 18 يناير جبر وإحصاء.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

بينما تضمن جدول امتحان الصف الثاني الاعدادي، يوم السبت 14 يناير امتحان مادة اللغة العربية وخط وإملاء ، وامتحان مادة الحاسب الآلي، ويوم الأحد 15 يناير مادة الهندسة والتربية الفنية، يوم الاثنين 16 يناير مادة العلوم والتربية الدينية، والثلاثاء 17 يناير مادة الجبر والإحصاء ودراسات اجتماعية، والأربعاء 18 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي السبت 21 يناير المقبل، في مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، والأحد 22 يناير مادة العلوم ومادة الجبر، والاثنين 23 يناير مادة الهندسة ومادة الحاسب الآلي، والثلاثاء 24 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتربية فنية، والأربعاء 24 يناير دراسات اجتماعية.