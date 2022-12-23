أحداث شهدها عام 2022 لأول مرة في التاريخ.. مونديال قطر واكتشاف الثقب الأسود

يستعد عام 2022 لإغلاق صفحاته على أحداث كثيرة مختلفة، شهدها على مستوى كل القطاعات، بعضها كانت فريدة من نوعها، ولم تحدث من قبل، لعل في مقدمتها استضافة كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ بدولة عربية.

شركة تتخطى قيمتها 3 تريليونات دولار

من الأحداث التي وقعت للمرة الأولى خلال 2022، ارتفاع أسهم «Apple» لمستوى قياسي، إذ أصبحت أول شركة في العالم، تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار، رغم حالة التدور الاقتصادي، التي عصفت العالم، نتيجة جائحة كورونا.

كأس العالم في دولة عربية لأول مرة

شهد عام 2022، أول انخفاض في مُعدل إيرادات شركة ميتا، وهي الشركة الأم لـ«فيسبوك»، كما أقيم كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط والدول العربية، بعد أن احتضنته دولة قطر.

وأصبحت الفرنسية ستيفاني فرابارت، أول امرأة تتولى تحكيم مباراة كأس العالم لكرة القدم للرجال، حيث كانت حكمًا رابعًا في مباراة المكسيك وبولندا، وأدارت مباراة كوستاريكا ضد ألمانيا في دور المجموعات.

اصطدام مركبة فضائية بكويكب

خلال العام الذي يشرف على نهايته، اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا الفضائية، بكويكب، بقصد تحويل مساره، في وقت التقط فيه علماء الفلك، أول صورة للثقب الأسود في قلب مجرة درب التبانة، أطلق عليه اسم «ساجيتاريوس إيه»، كما أطلقت كوريا الجنوبية أول صاروخ فضائي من إنتاجها الخاص اطلق عليه «نوري».

وفي 2022، بيعت لوحة مارلين مونرو، من إنتاج آندي وارهول أحد أشهر الرسامين الأمريكيين، بمليون دولار في مزاد «كريستي».

ومع نهاية العالم، لن تنسى بعض الأحداث التي وقعت فيه، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها، ومونديال قطر الذي أثار جدلا كبيرا نتيجة خسارة كثير من الفرق الكبرى، وحصول منتخب المغرب على المركز الرابع، وسيناريوهات المباريات المثيرة، وفوز ليونيل ميسي بأول لقب كأس عالم رحلته.