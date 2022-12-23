السلع السياحية: انضمام 300 بازار لمنظومة السياحة خلال عام 2022

أعلن على غنيم، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة السلع والعاديات السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، حصول 300 بازار على ترخيص وزارة السياحة والآثار خلال عام 2022، لافتا إلى أن هناك عدد مماثل من البازارات سينضم للمنظومة السياحية خلال العام المقبل، وغالبية البازارات التي حصلت على ترخيص السياحة هذا العام تتواجد في محافظات القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان.

عدد البازارات السياحية بمصر

وأضاف لـ «الوطن»، أن عدد البازارات السياحية حاليا يبلغ نحو 3275 بازارا، لافتا إلى أن الحركة السياحية الجيدة التي استقبلتها مصر خلال العام الجاري وبخاصة خلال النصف الثاني من 2022 انعكست بشكل إيجابي على نسب الإقبال على البازارات والمحال السياحية، موضحا أن العديد من البازارات حققت هامش ربح معقول خلال العام الجاري.

الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان

وأشار إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان خلال النصف الثاني من العام الجاري شهدت ارتفاعا يتراوح ما بين 60 إلى 70% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 وهو ما انعكس ايجابيا على حركة البيع والشراء بالبازارات السياحية، وتابع: «ارتفاع الحركة السياحية الوافدة للقاهرة والجيزة ساهمت في زيادة مبيعات البازارات بالمحافظتين خلال العام الجاري».

وأوضح غنيم، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري تعتبر أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي وأيضا خلال عام 2020، موضحا أن نسب إشغال فنادق الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي كان أعلى من نسب الإشغال خلال الموسم الصيفي.

وكان على حسن، مدير عام الرقابة على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة والآثار أكد في تصريح سابق لـ «الوطن»، حصول 165 مطعما على ترخيص وزارة السياحة خلال العام الجاري.