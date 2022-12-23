رئيس «قناة السويس»: المجرى الملاحي استقبل 23 ألف سفينة خلال عام 2022

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعمل على مشروع تطوير القطاع الجنوبي بامتداد 40 كم، بعد توسيعه وتعميق القناة، بالإضافة إلى ازدواج البحيرات المرة الصغرى، لافتا إلى أن القناة حققت في عام 2022 مرور 23800 سفينة بزيادة 15% عن العام الماضي.

العائد بالدولار وصل إلى 8 مليار دولار

وأوضح «ربيع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني، أن العائد بالدولار وصل إلى 8 مليارات دولار بزيادة 25% عن العام الماضي، لافتا إلى أن حجم الحمولات التي مرت عبر القناة بلغت مليار وربع مليون طن بزيادة 10% عن العام الماضي.

الأرقام التي حققتها الهيئة لم تحدث من قبل

وأشار إلى أن الأرقام التي حققتها الهيئة لم تحدث من قبل، موضحا أن قناة السويس تمثل أهمية للشعب المصري ولها مكانه كبيرة لديهم، وظهرت في حادثة ايفرجيفن حيق اطمئن المصريين على القناة وقتها.

مشروع صندوق هيئة قناة السويس

وأكد الفريق أسامة ربيع أن مشروع صندوق هيئة قناة السويس الهدف منه هو تنفيذ استثمارات مستدامة، وتوفير احتياطي مالي للطوارئ والظروف القاهرة، لافتا إلى أن الشائعات لم تنتهي منذ حفر قناة السويس الجديدة، «لن نأخذ مالا من الدولة لوضعه في الصندوق، بل سيوضع فيه فائض الإيرادات، ولن نؤثر على ميزانية الدولة، والصندوق له الحق في الشراء والبيع دون المساس بأصول الهيئة».