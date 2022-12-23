استمرار عملية توافد المصوتين بانتخابات نادي القضاة

بدأ قضاة مصر في التوافد على نادي القضاة منذ صباح اليوم للمشاركة في عملية التصويت بانتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي القضاة المقرر أن تستمر حتى السادسة مساء واختيار من يمثلهم لإدارة النادي.

التصويت حتى السادسة مساء

وتجرى العملية الانتخابية على مقعد رئيس النادي و5 مقاعد مخصصة للمستشارين و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة إضافة إلى مقعد (للمتقاعدين) الذين اكتملت مسيرة خدمتهم القضائية.

ومن المنتظر أن تنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء حيث سيتم الإجراء الحصري العددي لأصوات القضاة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ثم تحديد عدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وإعلان النتيجة وفقا لما حصل عليه كل مرشح بالانتخابات.

جدير بالذكر أنه يتنافس على مقعد رئيس النادي كل من: المستشار محمد عبدالمحسن منصور نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادي المنتهية ولايته، والمستشار محمد الذهبي الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار مصطفى بدير الرئيس بمحكمة الاستئناف.

كما يتنافس 13 مستشارا على مقعد مجلس إدارة نادي القضاة المخصصة للمستشارين إضافة إلى 12 قاضيا على المقاعد المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة و8 من مقاعد أعضاء النيابة العامة المخصصة لهم داخل المجلس.