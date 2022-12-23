إجراء تحليل «DNA» لهيكل عظمي عُثر عليه في شقة بالمقطم.. شخص ادعى أنه لشقيقه

قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية «دي إن إيه» لهيكل عظمي عُثر عليه داخل شقته في المقطم، كما قررت النيابة العامة أخذ عينة من شخص يدّعي أن الهيكل العظمي لشقيقه وإجراء تحليل البصمة الوراثية لمطابقة النتائج لكشف هوية صاحب الهيكل العظمي وهل هو بالفعل لشقيقه من عدمه، وصرحت النيابة العامة بدفن الهيكل العظمي بعد مطابقة نتائج البصمة الوراثية.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغًا من موظف يفيد بالعثور على هيكل عظمي داخل شقة شقيقه المتغيب منذ 10 أشهر بدائرة قسم الشرطة، ويشتبه في أن الهيكل لشقيقه، وبالانتقال والمعاينة تبين العثور على هيكل عظمي أعلى سرير غرفة النوم، وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وبالفحص تبين العثور على متعلقات شخصية وبطاقة رقم قومي.

اختفاء 10 أشهر

وأكد المبلغ أن البطاقة خاصة بشقيقه، موضحًا أنه قبل 10 أشهر اختفى شقيقه، وبحثوا عنه لكن دون جدوى، وذهبوا إلى شقته عدة مرات، لكن بالطرق على الباب لم يجدوه بالداخل، وأضاف المبلّغ أنهم بعد طول البحث عنه فكروا في أنه قد يكون حدث له مكروه وهو داخل الشقة، وتم كسر بابها، وبالدخول كانت المفاجأة، حيث عثروا على هيكل عظمي، وأوضح المبلّغ أن الهيكل العظمي خاص بشقيقه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.