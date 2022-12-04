ضبط المتهمين بقتل مواطن وإصابة آخر أثناء تغيير العملة في المقطم

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مرتكبى واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه شخصين ومحاولة سرقتهما بالإكراه بالشرقية مما أسفر عن إصابة أحدهما ومقتل الآخر.

تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة "مصاب بعيار نارى بالظهر") آخر كان برفقته ( "مصاب بعدة أعيرة نارية نتج عنها وفاته) أثناء تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة "ملكه وقيادته" لمقابلة شخص تعرفا عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإتفقا معه على تغيير مبلغ مالى من العملات الوطنية إلى عملات أجنبية ولدى وصولهما تقابلا مع مجهولان يستقلان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" وبحوزة أحدهما (بندقية آلية) وطلبا منهما المبلغ المالى الذى بحوزتهما ولدى محاولتهما الهرب منهما تتبعهما المجهولان وأطلقا أعيرة نارية تجاههما أحدثت إصابة المُبلغ ووفاة مرافقه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الشرقية "لإثنين منهم معلومات جنائية") عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم .. وبحوزة إثنين منهم (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، بإستخدام الأسلحة المضبوطة وكذا سيارة ملاكى خاصة بـ(مالك معرض سيارات ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ) والذى كان يعلم بإستخدام المتهمين للسيارة فـى إرتكاب الواقعة وذلك مقابل جزء من حصيلة السرقة ولقد أمكن ضبط الأخير وبحوزته السيارة المستخدمة فـى الواقعة ، بمواجهته أيد ما سبق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.