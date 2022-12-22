بعد اختفاء 10 أشهر.. العثور على هيكل عظمي لشاب داخل شقته بالمقطم

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على هيكل عظمي لشاب داخل شقة بالمقطم، بعد اختفاء أكثر من 10 أشهر، وجرى نقل الهيكل العظمي إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لفحص الهيكل العظمي، ومحاولة معرفة هل توجد شبهه جنائية في الوفاة من عدمه.

كما قررت النيابة العامة أخذ عينه من العظام، وإجراء تحليل البصمة الوراثية، ومطابقتها بأحد أفراد أسرته، لكشف هوية الشاب صاحب الهيكل العظمي.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة المقطم بلاغا من موظف بالعثور على هيكل عظمي داخل شقة شقيقة المتغيب منذ 10 أشهر في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على هيكل عظمي أعلى سرير غرفة النوم، وبالفحص تبين سلامه جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وبالفحص تبين العثور علي متعلقات شخصية وبطاقة رقم قومي.

10 أشهر من الإختفاء

وبسؤال المبلغ أكد أن البطاقة خاصة بشقيقة، موضحا أنه قبل 10 أشهر اختفى شقيقه، وبحثوا عنه لكن دون جدوى، وذهبوا إلى شقته عدة مرات، لكن بالطرق على الباب لم يجدوه بالداخل.

وتابع: بعد طول البحث عنه فكروا في أنه قد يكون حدث له مكروها وهو داخل الشقة، وجرى كسر بابها، وبالدخول كانت المفاجأة عندما عثروا على هيكل عظمي.

وأكد محرر البلاغ أن الهيكل العظمي خاص بشقيقه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.