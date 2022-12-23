موعد سداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية.. بنسبة 30%

يبدأ تحصيل القسط الثاني من المصروفات الدراسية بواقع 30% مع بداية العام الجديد، وفقا للمواعيد التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها.

موعد سداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية

وتستعد المدارس الرسمية للغات بتحصيل القسط الثانى من المصروفات، حيث من المقرر أن تحصيل المصروفات الدراسية للدفعة الثانية بداية يناير المقبل.

كما أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق لها، تحصيل مصروفات المدارس الرسمية التجريبية للغات على 3 أقساط.

وتم دفع القسط الأول في أكتوبر الماضي، ويدفع الثاني في شهر يناير المقبل بنسبة 30%، فيما يكون القسط الثالث في شهر مارس بنسبة 20%.

ويتم تحصيل مصروفات المدارس التجريبية الرسمية للغات والمتميزة للغات المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، وفقا لما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم، على 3 أقساط.

تحصيل مصروفات المدارس الحكومية العربي

وناشدت وزارة التربية والتعليم كافة مديري المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بضرورة الالتزام بما نص عليه المنشور الوزاري، بتحصيل المصروفات على 3 أقساط في الأشهر المذكورة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم أيضا تحصيل مصروفات المدارس الحكومية العربي على 3 أقساط أيضا، حيث تم تحصيل القسط الأول في أكتوبر ويناير ومارس، وذلك لكافة طلاب المدارس الرسمية للغات والمتميزة من رياض الأطفال حتى الثانوي العام.