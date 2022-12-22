جامعة حلوان تقرر تخصيص 5% من المصروفات الدراسية لدعم البحث العلمي

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان، احتفالية التميز للنشر الدولي بجامعة حلوان في دورته الرابعة عن عام 2021، تضمنت تكريم 90 باحثاً، وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة أن هذه الاحتفالية أقيمت خصيصاً للاحتفاء بالعلماء المتميزين بالجامعة، حيث يعد الاحتفاء بالعلماء هو السمة الأساسية للمجتمعات المتحضرة.

اهتمام موسع من الجامعة بقطاع الدراسات العليا

وأكد الاهتمام الموسع من الجامعة بقطاع الدراسات العليا والبحوث والبدء في اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق ذلك وإحداث طفرة في هذا المجال، منها رفع مساهمات الجامعة ودعم البحث العلمي والعمل على تخصيص نسبة 5% من مصروفات الطلاب لدعم البحث العلمي، ورفع قيمة الجوائز الممنوحة في مجال النشر العلمي، بجانب سعي الجامعة لتطوير أداء المعامل البحثية.

جهود جامعة حلوان لدعم البحث العلمي

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشون الدراسات العليا والبحوث، أن الاحتفالية بمثابة امتنان وعرفان بالدور الذي تقوم به كليات الجامعة وأقسامها العلمية، ممثلةً في علمائها وباحثيها، في دفع قاطرة البحث العلمي بالجامعة، مضيفة أن البحث العلمي يعد ركيزةً أساسية لرقي الشعوب وتقدمها، ودوره الكبير في صناعة الحاضر وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، وإيماناً من جامعتنا العريقة بدورها الأصيل كأحدي المؤسسات الأكاديمية المصرية الرائدة، حيث دشنت الجامعة عدداً من الكيانات الداعمة للبحث العلمي ومخرجاته، بينها مجمع الإبداع والبحث العلمي، والذي يهدف إلى خلق بيئة محفزة للبحث العلمي والابتكار في رحاب الجامعة عن طريق رسم سياسات واستراتيجيات البحث العلمي بالجامعة.

تمويل رسائل وأطروحات الماجيستير والدكتوراة

كما أنشأت مركز دعم البحث العلمي ليكون مسؤولاً عن تقديم الخدمات الخاصة بإجراء وتصميم البحوث، وكذلك مساعدة الباحثين في النشر الدولي عن طريق تقديم خدمات لوجستية مثل التدقيق اللغوي والمساعدة في اختيار المجلات المناسبة لنشر البحوث، و صندوق دعم البحث العلمي والذي شارك في إطلاق الدورات لتمويل الأبحاث بالجامعة تغطي قطاعات الجامعة العلمية المختلفة و تمويل رسائل وأطروحات الماجيستير والدكتوراة، بالإضافة لعدد من الندوات الخاصة لتمويل أبحاث في مجالات بعينها مثل أبحاث التغير المناخي والأبحاث البينية، وعدد من المراكز البحثية المتخصصة : مركز الدراسات الأفريقية، مركز الدراسات الصينية، مركز الدراسات البينية، مركز أبحاث النانو تكنولوجي، ومركز الإنسانيات الرقمية، وكذلك من المزمع إنشاء مركز التغيرات المناخية.