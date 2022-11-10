الأوراق المطلوبة لتخفيض المصروفات الدراسية في «آداب الإسكندرية»

بدأت إدارة رعاية الشباب في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، استقبال الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات صندوق التكافل الاجتماعي لتخفيض المصروفات الدراسية لمن هم ذوي الدخل القليل أو وفاة الوالد.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم، وفق إعلان الكلية حسب الحالات الآتية:

الأوراق المطلوبة حسب الحالات

1. في حالة عمل الوالدين يتم تقديم مفردات مرتبهم.

2. في حالة أن الوالدين محالان إلى المعاش يتم تقديم برنتات تأمينات بقيمة معاشهما.

3. في حالة عدم عمل الوالدين يتم تقديم بحث اجتماعي وبرنت تأمينات.

4. في حالة عمل الوالدين بأعمال حرة يتم تقديم بحث اجتماعي وبرنت تأمينات.

5. في حالة وفاة الوالد يتم تقديم برنتات معاش وتأمينات للوالدة.

6. في حالة انفصال الوالدة يتم تقديم صورة شهادة الطلاق وجواب من بنك ناصر، وبرنت تأمينات باسم الوالدة، وبحث اجتماعي، ومفردات مرتب الوالدة في حالة عملها.

صورة الرقم القومي لأفراد الأسرة

ويتم تقديم بالإضافة لذلك صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة سارية، وصورة شهادة الميلاد لمن هم دون السن، ما عدا الإخوة المتزوجين والإخوة الذكور فوق سن الـ30.