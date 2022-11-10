جامعة سوهاج تسدد المصروفات الدراسية لـ 3894 طالبا من غير القادرين

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم سداد الرسوم الجامعية ومصروفات المقررات الإلكترونية لعدد 3894 طالبا وطالبة من غير القادرين بمختلف كليات الجامعة، وذلك من خلال صندوق التكافل الاجتماعي للعام الجامعي 2022-2023.

وأكد عبد الخالق أن إدارة جامعة سوهاج لا تدخر جهداً لدعم الطلاب غير القادرين مادياً وماليا وتقديم يد العون لهم، وذلك في إطار الدور المجتمعي التي تقوم به في تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتذليل العقبات أمامهم، بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين جميع طلابها، وعدم وضع فوارق تحول بينهم وبين منحهم كامل فرص التعلم مثل غيرهم من الطلاب القادرين.

فرز جميع الأبحاث المقدمة من الطلاب

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أهمية دور صندوق التكافل بالجامعة في تقديم الرعاية الاجتماعية للطلاب غير القادرين من خلال قواعد واضحة وإجراءات بسيطة، مضيفاً أنه يتم فرز جميع الأبحاث المقدمة من الطلاب، وبحث مدى ملاءمتها للشروط التي تم وضعها من جانب الصندوق الاجتماعي.

وأضاف صبري إبراهيم، مدير رعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، أنه تم دفع الرسوم الجامعية كاملة لـ2776 طالبا وطالبة، ونصف الرسوم لعدد 959 طالبا وطالبة، كما تم تسديد رسوم المقررات الإلكترونية لعدد 107 طلاب وطالبات، ليكون إجمالي الدفعة الأولى المستفيدين من صندوق التكافل عن شهر أكتوبر الماضي 3894 طالبا وطالبة من بين 4107 متقدمين منهم 2013 طالبا لم تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الصندوق.