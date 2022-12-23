حملات بالقاهرة لضبط الأسعار والتفتيش على المحال

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملات أحياء المنطقة للتفتيش على المحال لتحقيق الانضباط ولتوافر السلع والتأكد من آليات تطبيق السعر العادل للسلع تخفيفا على المواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

ومرَّت عدة لجان بأحياء المنطقة الجنوبية على عدد من السلاسل والمحال التجارية ومحال الجزارة، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، واطلعت على قوائم الأسعار للتأكد من مطابقة المواصفات وتاريخ صلاحية السلع المعروضة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة متابعة الإعلان عن أسعار السلع وبشكل واضح على كل أنواع السلع، مؤكدة أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة ضخ المزيد من السلع الأساسية وبكميات كافية أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين.

تكثيف الحملات على المحال

وفي ضوء تعليمات محافظ القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بالتواجد الميداني وتذليل أي صعوبات تم التنسيق بحملة مشتركة على الأسواق والمخابز ومكافحة كل الممارسات الضارة من الغش التجاري أو عدم الالتزام بالمواصفات بنطاق حي التبين بإشراف الدكتور أحمد ابراهيم القزاز رئيس حي التبين، وبمشاركة محمود عبد السميع سكرتير عام الحي، ولجنة حماية المستهلك المشكلة من الطب البيطري بالتبين والصحة وإدارة التموين والتجارة الداخلية والمتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وشؤون البيئة وإدارة المحال والأسواق بالحي بالتعاون مع قسم شرطة التبين للتفتيش على الأسواق والمخابز والسوبر ماركت والهايبر ماركت لضبط المخالفات.

وتم المرور على عدد من محال البقالة والجزارة والمجمدات ومخابز العيش، والتأكد من أختام اللحوم وأنها مذبوحة داخل المجازر الحكومية المعتمدة، والاطلاع على فواتير بيع وذبح اللحوم المعروضة داخل المحال وفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط أسعار السلع ووزن رغيف العيش ومراجعة الدقيق والتراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام لحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بكمية حوالى 55 كيلو تقريبا من محال مختلفة.

حملات بالمعادي

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي، برئاسة اللواء أحمد جودة رئيس الحي، حملات على الأسواق لمكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك المشكلة من الطب البيطري بالمعادى والتموين والصحة وإدارة شؤون البيئة والمجالس واللجان والمتابعة الميدانية بحي المعادي، حيث تم المرور على المحال بنطاق تقسيم منشية جبريل أمام مدرسة الشهيد أبو عبيد الرسمية وبشارع مكة وتقسيم شمال سيناء بزهراء المعادى حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المضبوطات المخالفة للتخلص منها بالطرق الآمنة.