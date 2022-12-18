«التموين»: مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على السلع في المحال التجارية

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بضرورة إعلان المحال التجارية عن أسعار السلع بخط واضح للجمهور، وذلك بعد اجتماع مع رئيس الوزاء، الأربعاء الماضي.

الهدف من وضع الأسعار على السلع

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «الأخبار»، عبر قناة «DMC»، أن قرار وضع الأسعار على السلع يهدف إلى حماية المستهلك من المغالاة غير المبررة، مشيرا إلى اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع مسؤولي مديريات التموين على مستوى المحافظات، أمس السبت.

وأشار كمال إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية، منها تشكيل مجموعة عمل أو لجان مشتركة، تضم جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، ومديريات التموين، وهيئة سلامة الغذاء.

مهلة أسبوعين لتوفيق الأوضاع

وأوضح أن الهدف من تشكيل اللجان هو المرور على معظم الأماكن الشعبية والمواقع والأسواق، للتنبيه على التُجار بوجوب وضع الأسعار على السلع، طبقًا لقانون حماية المستهلك وقرار وزير التموين رقم 330 لسنة 2017، خلال فترة أسبوعين، كمهلة لتوفيق الأوضاع.