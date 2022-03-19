ضبط 255 مخالفة تموينية في حملات رقابية بكفر الشيخ

تمكنت حملات تموينية، ورقابية، بعدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، من ضبط عدد من المخالفات، وذلك للبيع خارج التسعيرة، وحالات للغش التجاري، وتلاعب بالوزن، وضبط أسماك مملحة فاسدة، ودقيق مهرب، وأجبان غير صالحة للاستخدام الأدمي، وذلك من خلال حملة مشتركة بين مديرية التموين، والرقابة التموينية بالمديرية.

ضبط مخالفات متنوعة

صرح بذلك عماد حبيب، مدير مديرية التموين، بالمحافظة، في تصريحات خاصة للوطن، أن عددا من الحملات التموينية قد تمكنت من ضبط، 90 كيلو فسيخ مملح، غير صالح للاستخدام الأدمي، و70 كيلو دقيق مدعم مهرب، بغرض البيع خارج التسعيرة، وعدد 23 كيلو أجبان مجهولة المصدر، وعدد 47 كيلو أسماك رنجة مخزنة بطريقة عشوائية دون تاريخ صلاحية، وكذلك تم تحرير 25 محضر للغش التجاري متنوعة، ما بين بيع دواجن مبالغ في أسعارها، وأخرى لطيور مجمدة مجهولة المصدر.

9 حملات تموينية غدا

وأشار حبيب إلى أن غدا السبت سوف يتم تنظيم 9 حملات تموينية مكبرة علي عدد من المراكز، والمدن، وكذلك الأسواق الكبرى، لضبط الأسعار، ومحاربة الغلاء، وهو الأمر الذي سوف يتم مجابهته بكل حسم دون تردد للحفاظ على صحة المواطنين بربوع الإقليم، وضبط الأسواق من أي حالا احتكار.