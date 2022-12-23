«سبت فراغ كبير».. شباب يتحدثون عن افتقادهم لمباريات كأس العالم 2022

حالة من الفراغ يعيشها حالياً جماهير وعشاق كرة القدم في مصر بعد انتهاء كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي تُوج به المنتخب الأرجنتيني للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية، التي أُقيمت يوم الأحد الماضي، على أرضية استاد لوسيل، بالعاصمة القطرية وانتهت بركلات الترجيح.

بعض الشباب أصابتهم حالة من الاكتئاب والبعض الآخر انتابته حالة من الحُزن

الشباب الذين كانوا حريصين على مشاهدة مباريات كأس العالم والتي كانت تُذاع بشكل يومي بعضهم أُصيب بحالة من الاكتئاب والبعض الآخر انتابته حالة من الحُزن عقب انتهاء العرس الكروي الأكبر في العالم الذي يُقام كل أربع سنوات، منتظرين بفارغ الصبر مرور هذه السنوات في لمح البصر، للوصول إلى عام 2026 والذي تُقام فيه فعاليات كأس العالم.

فرحة كبيرة بحصول منتخب الأرجنتين على البطولة

«زعلان إن كأس العالم 2022 انتهى بس فرحتي كبيرة أوي بحصول منتخب الأرجنتين على البطولة، وإن لاعبي المفضل ليونيل ميسي رفع كأس العالم، حاجة تفرح أوي إن الفريق إللي بتشجعه يحصل على بطولة مهمة زي دي، وإن شاء الله نرجع نتأقلم مع الوضع الجديد زي الأول»، بهذه الكلمات بدأ عمر البدالي، صاحب الـ22 سنة، طالب بكلية الهندسة، حديثه لـ«الوطن».

«البدالي»: الحمد لله على نعمة الأهلي لأنه دايماً مفرحنا ومالي حياتنا

ويضيف «البدالي»: «والله كان الواحد الأول في شغف وحماس كده بتصحي فرحان مستنيك شوية ماتشات دسمة دلوقتي في ملل نوعاً ما بس بنحاول نتأقلم خصوصاً إننا داخلين على امتحانات يعني، والحمد لله على نعمة الأهلي لأنه دايماً مفرحنا ومالي حياتنا».

«السمنودي»: في انتظار اشتعال مباريات الدوري المصري

الدوري المصري أبرز ما ينتظره الشباب من عشاق كرة القدم بحسب محمد باسم السمنودي، صاحب الـ22 عاماً، والطالب بكلية الآداب: «بعد كأس العالم ما خلص بدأنا نحس بفراغ ولكن طبعاً الفترة دي فترة امتحانات فهنبدأ نذاكر وننشغل شوية لكن طبعاً في انتظار مباريات اشتعال مباريات الدوري المصري».

«العرابي»: كأس العالم فرح قلوبنا جميعاً

وقال محمد العرابي، صاحب الـ22 عاماً، والطالب بكلية الطب، إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 كانت بطولة عظيمة، وأدى فيه منتخب الأرجنتين أداءً ممتازاً، متابعاً: «كأس العالم فرح قلوبنا جميعاً، وخلى فيه عندنا طاقة إننا ندخل امتحانات الترم الأول وإحنا مش مضغوطين، وفي انتظار كأس العالم 2026 بإذن الله».

«حلمي»: مفيش ماتش في كأس العالم كنت بفوته

وأوضح أحمد حلمي، صاحب الـ22 عاماً، والطالب بكلية التجارة، أنه شاهد كافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022: «مفيش ماتش في كأس العالم كنت بفوته، وحتي كنت أحياناً بنام متأخر رغم إني بصحي بدري عشان كليتي بس كنت حريص إني أتفرج علي الماتشات لأنها كانت ممتعة جداً».

استشاري طب نفسي: موجة اكتئاب قد تصيب مجموعة من الشباب بسبب الفراغ الذي سببه نهاية كأس العالم

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد علي، استشاري الطب النفسي، إنه بعد نهاية مونديال قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 قد تصيب موجة اكتئاب مجموعة من الشباب بسبب الفراغ الذي قد سببه نهاية كأس العالم ومتعته الكروية الكبيرة التي استمتع بها جميع عشاق ومشجعي كرة القدم، مشيراً إلى ضرورة التغلب على هذا الفراغ بممارسة الرياضة وقراءة الكُتب.

الأرجنتين يتوج بلقب بطولة كأس العالم 2022

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022 بعد فوزه المثير على فرنسا بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أُقيمت بينهما مساء يوم الأحد الماضي، على استاد لوسيل، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من المونديال الذى استضافته قطر بدءاً من 20 نوفمبر الماضى بمشاركة 32 منتخباً فى 8 ملاعب مختلفة.