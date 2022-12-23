رانيا التومي تحتفل بعقد قرانها في تونس «فيديو»

احتفلت الفنانة التونسية رانيا التومي، في بلدها تونس بعقد قرانها وسط حضور عدد من أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين.

وشاركت رانيا التومي، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو من حفل الزفاف.

وظهرت رانيا التومي خلال فيديو حفل الزفاف وهي ترتدي الزي التونسي بصحبة عريسها والذي ارتدي هو الآخر الزي التونسي التقليدي الخاص بالعرس في تونس، وعلقت قائلة: «العاقبة ليكو يا بنات».

مسلسل «سر السلطان»

وتشارك رانيا التومي خلال السباق الرمضاني المقبل 2023 في مسلسل «سر السلطان»، المأخوذ من قصة «سره الباتع» للأديب الراحل يوسف إدريس، العمل من إخراج خالد يوسف ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، وحسين فهمي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، وأحمد وفيق، وهالة صدقي، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، وأحمد عبد العزيز، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، ومصطفى درويش، وعلاء حسني، وناهد رشدي، وأيمن عزب، وأيمن الشيوي ومفيد عاشور وآخرين.