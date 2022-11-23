من هي رانيا التومي بعد ظهورها في مهرجان ختام القاهرة السينمائي؟

أثارت التونسية رانيا التومي، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها لأول مرة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك على هامش تواجدها في مصر، لمُشاركتها في مسلسل «سر السلطان» للمخرج خالد يوسف، في أولى تجاربه الدرامية بعد مسيرة سينمائية طويلة.

ويتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة رانيا التومي، بعد ظهورها الاستثنائي في «القاهرة السينمائي»، لذا يرصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة التونسية.

- من 27 يناير عام 1989 في تونس.

- درست في جامعة علوم الحاسوب وإدارة الحرم الجامعي منار.

- عملت كعارضة أزياء ومذيعة وممثلة أيضًا.

- كانت ملكة جمال الطقس في قناة نسمة.

- عام 2014، اقتحمت رانيا التومي عالم التمثيل، وكانت أولى تجاربها التمثيلية مسلسل «ناعورة الهواء»، إذ جسدت دور صحفية.

- قدّمت تجارب تمثيلية محدودة إذ يصل عدد أعمالها الفنية 6 أعمال فقط، منها «مشاعر» بجزأيه الأول والثاني، و«الهربة» و«16 – 16».

- وصلت رانيا التومي إلى مصر مؤخرًا، لتصوير أول مشاهدها في مسلسل «سر السلطان»، والذي يضم مُمثلين عربيين غيرها، وهما: شمس الكويتية، والسوري نضال نجم.

وكانت الفنانة قد أعربت عن سعادتها البالغة لمُشاركتها في هذا المسلسل، إذ نشرت صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تجمعها بالمخرج خالد يوسف، مُعلقة عليها بقولها: «الأستاذ العظيم خالد يوسف، فرحانة جدًا بالتعامل مع أكبر مخرج في العالم العربي، شرف كبير ليّا إني أكون موجودة في أضخم عمل في تاريخ الدراما العربية سره الباتع مع أقوى ممثلين في العالم العربي.. شكرًا أستاذ خالد على هذه الفرصة».

أبرز المُشاركين في مسلسل «سر السلطان»

وكان المخرج خالد يوسف قد كشف عن المُشاركين في مسلسل «سر السلطان»، المأخوذ من قصة «سره الباتع» للأديب الراحل يوسف إدريس، منهم: أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، وحسين فهمي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، وأحمد وفيق، وهالة صدقي، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، وأحمد عبد العزيز، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، ومصطفى درويش، وعلاء حسني، وناهد رشدي، وأيمن عزب، وأيمن الشيوي ومفيد عاشور وآخرين.