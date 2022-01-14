سمية الخشاب: أوافق على العمل مع خالد يوسف لو الورق جيد

نفت الفنانة سمية الخشاب توقفها عن التمثيل في الأعمال السينمائية بعد أعمالها مع المخرج خالد يوسف، مؤكدة أنها قدمت عدد من الأفلام بعدها، مضيفة «لو خالد يوسف طلبني لفيلم والورق كويس والدور حلو، عادي ايه المشكلة، اه طبعا عادي ومعنديش مشكلة مع الحاجات الشخصية، أنا لما بدخل اشتغل مع حد، ماليش دعوة بحياته الخاصة، وماليش دعوة باللي حصل له، واللي جرى له، بروح أشتغل وأخلص شغل وأروح بيتنا الحمد لله».

مردتش على وفاء عامر ومقاطعتهاش لاننا مش أصحاب

ونفت الخشاب خلال لقائها مع أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مقاطعتها للفنانة وفاء عامر، إثر مهاجمة «عامر» لها، بسبب أزمتها مع ريم البارودي، قائلة «أقاطعها ازاي واحنا مش أصحاب، عشان أقاطعها أو اكلمها، أنا مهتمتش لانه كان لازم أرد وقتها، وأقول اللي بيته من ازاز ميحدفش الناس بالطوب مثلا، وكان ممكن أرد بس مهتمتش، فيه حاجات مدتهاش أكبر من حجمها، لان فيه ناس بتحب الزيطة عشان يطلعوا تريند، أو الناس تتكلم عنهم».

مفيش حد يستاهل تحلقي شعرك علشانه

وأكدت سمية الخشاب، أنها أصيبت بالصدمة حينما شاهدت شيرين حليقة الشعر بعد طلاقها من المطرب حسام حبيب، لافتة إلى أن السيدات كانت تقصصن شعورهن في الماضي، حال استشهاد أزواجهن في الحرب، معتبرة أن هذا التصرف له أكثر من تفسير نفسي، منها التخلص من الحياة السابقة، وأن قصها لشعرها رد فعل طبيعي، ورد نفسي يمثل حالة «لخبطة»، وأنها تسرعت في هذا التصرف، مؤكدة أن «مفيش حد يستاهل تحلقي شعرك عشانه، لأننا بنقعد نربي سنين فيه».