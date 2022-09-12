في عيد ميلاد خالد النبوي الـ56.. أعمال جمعته بالمخرج يوسف شاهين

يحتفل الفنان خالد النبوي، بعيد ميلاده الـ56، اليوم، شهدت مسيرة فنية طويلة مليئة بالأعمال المهمة، التي قدمها خلال مشوار طويل، ويعد تعاونه مع المخرج يوسف شاهين، أبرز محطات حياته، فضلا عن عشرات الأعمال الأخرى، التي تركت بصمة لدى المشاهد المصري والعربي.

ونعرض خلال التقرير التالي، أهم الأعمال التي جمعتهما.

أعمال جمعت بين يوسف شاهين وخالد النبوي

الفيلم التسجيلي «القاهرة منورة بأهلها»، يعتبر العمل الأول الذي جمع بينها وبين المخرج يوسف شاهين، ومن بعدها قدم معه فيلم «المهاجر»، الذي حقق له نجاحاً كبيراً، وتدور أحداث العمل في صحراء على حدود مصر في زمن سحيق، يثير رام حقد أخوته لحب أبيه له، يلقى به أخوته في بئر ولكن يتم إنقاذه، ويرحل إلى مصر لتعلم الزراعة، فيبزغ نجمه، ويأتي إليه أخوته طالبين المعونة دون أن يعرفوه، وهو من تأليف وإخراج يوسف شاهين.

في عام 1997 عاد مجددا ليوسف شاهين، من خلال «المصير»، وكانت أعماله مع المخرج الراحل، سببا في تألقه ونجوميته، والذي اعترف بفضل أستاذية يوسف شاهين في مشواره.

أعمال فنية لـ خالد النبوي

كانت أول بطولة مطلقة له في السينما من خلال فيلم «عمر» عام 2000، وبعدها بعامين قدم «تايه في أميركا وزي الهوا وحسن طيارة ودخان بلا نار».

ومن أعماله في السينما أيضاً، «إسماعيلية رايح جاي وحائط البطولات والقتل اللذيذ وفتاة من اسرائيل»، كما شارك أحمد السقا في فيلم «الديلر» في عام 2010، وبعدها قدّم خالد النبوي «خطة بديلة»، ثم فيلم «​يوم وليلة»، وهو بطولة جماعية مع أحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع.