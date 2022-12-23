«شعبة العطارة»: برد الشتاء ينعش المبيعات.. وكوب اليانسون بجنيه

أكد نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة مجدي توفيق، استمرار إقبال المصريين على شراء مواد العطارة، خاصةً الحبوب التي تُصنع منها المشروبات الساخنة ويكثر استهلاكها بفصل الشتاء.

«توفيق»: موسم الشتاء أنعش الطلب على سوق العطارة

قال توفيق إنَّ الإقبال على شراء منتجات سوق العطارة لا يزال قويا، نظراً لدخول موسم الشتاء والحاجة لاستهلاك المشروبات الساخنة من «اليانسون» و«الكمون» و«القرفة».

أسعار المشروبات الساخنة في متناول المصريين.. وكيلو اليانسون بـ80 جنيهاً

وأضاف «توفيق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ أسعار العطارة رغم الزيادات الأخيرة نتيجة للظروف العالمية والخارجية، لا تزال في متناول الأيدي بالنسبة للمواطن العادي، فتكلفة عمل كوب دافئ من «اليانسون» أو «القرفة» في الشتاء والتي تمد الجسم بالطاقة وتنظم حركة الهضم، لا تتجاوز جنيهاً واحداً، فـ كيلو اليانسون يكفي لعمل 80 كوبا في المتوسط.

كما أكد أنَّ السوق المصرية واعدة وواسعة، والتجار يلجأون إلى تحمل الجزء الأكبر من التكلفة ولا يحملون المستهلك كل الزيادات ليستمر الإقبال على الاستهلاك، ما يحقق الأرباح للبائع والمحال في النهاية.

السوق المصرية لا تزال الأرخص عالمياً

وتفاءل بقرب دخول شهر رمضان المعظم، والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المصريين على شراء منتجات العطارة من التوابل والبهارات المستخدمة في عمل العديد من أصناف الأطعمة والأطباق الشهيرة، بجانب المطاعم والموائد الرمضانية وغيرها، «موسم رمضان قادر دوماً على تحقيق أرباح وفيرة لأصحاب المحال، ومصر رغم الأزمة العالمية لا تزال أسواقها هي الأرخص».

وقال نائب رئيس شعبة العطارة إنَّ «سعر كيلو القرفة لا يتجاوز 100 جنيه، والفلفل الأسود يُباع بسعر 160 جنيهاً للكيلو بينما وصل الكمون إلى 180 جنيهاً للكيلو، وبالتالي بنظرة سريعة على متوسط أسعار التوابل والبهارات بالأسواق العالمية نجد أننا لا نزال الأقل سعراً».